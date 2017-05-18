Во Владимире презентуют «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства»

Сегодня в администрации Владимирской области состоится презентация возможностей интернет-портала «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства». Мероприятие проведет директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Сергей Кошелев. Участие в презентации примут руководитель Дирекции регионального развития АО «Корпорация МСП» Андрей Чуев, советник Генерального директора АО «Корпорация МСП» Никита Фаткуллин, представители бизнес-сообщества Владимирской области, банки-партнеры АО «Корпорация МСП».

Бизнес-навигатор - это бесплатный интернет-ресурс как для представителей малого и среднего предпринимательства, так и для физических лиц. Его главная функция - упростить процесс открытия нового бизнеса и помочь в ведении уже существующего. Любой желающий может зарегистрироваться на портале и протестировать востребованность своего бизнеса, а также срок его окупаемости. Например, в режиме «одного окна» можно получить информацию обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о специализированных финансово-кредитных продуктах. Этот ресурс поможет проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу или району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объём спроса и многое другое.

Автор: Владимирская служба новостей