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Новости
17.05.2017 16:25

В ВлГУ откроют памятник Николаю Столетову
19 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума состоится тематическая сессия «Создание опорных региональных университетов – новая модель инвестирования в человеческий капитал и будущее региональных систем образования». Она пройдет на базе Владимирского государственного университета. Участники обсудят пути решения наиболее актуальных вопросов в образовательной и научной сферах современного общества и вопросы подготовки высококвалифицированных кадров. Прозвучат доклады представителей сферы образования и центров импортозамещения Владимирской области.
Кроме того, 20 мая в 12.00 во Владимирском госуниверситете состоится торжественное открытие памятника генералу, герою Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Николаю Григорьевичу Столетову - одному из двух братьев, в честь которых назван этот вуз. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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