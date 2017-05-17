В ВлГУ откроют памятник Николаю Столетову

19 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума состоится тематическая сессия «Создание опорных региональных университетов – новая модель инвестирования в человеческий капитал и будущее региональных систем образования». Она пройдет на базе Владимирского государственного университета. Участники обсудят пути решения наиболее актуальных вопросов в образовательной и научной сферах современного общества и вопросы подготовки высококвалифицированных кадров. Прозвучат доклады представителей сферы образования и центров импортозамещения Владимирской области.

Кроме того, 20 мая в 12.00 во Владимирском госуниверситете состоится торжественное открытие памятника генералу, герою Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Николаю Григорьевичу Столетову - одному из двух братьев, в честь которых назван этот вуз.

Автор: Владимирская служба новостей