В регионе назовут лучшего экспортера 2016 года

19 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума состоится тематическая сессия «Стратегия выхода на внешние рынки». В мероприятии планируется участие представителей Российского экспортного центра, регионального Центра поддержки экспорта, ПАО «Сбербанк», Института экономики и менеджмента ВлГУ, компании «Волгабас». Эксперты по экспортным коммуникациям выступят перед представителями предприятий-экспортёров и экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области по актуальным вопросам выхода на внешние рынки. Завершится сессия дискуссией в формате «круглого стола». В рамках мероприятия также состоится награждение победителей конкурса «Лучший экспортёр года – 2016» в 5 номинациях.

Автор: Владимирская служба новостей