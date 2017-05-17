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Новости
17.05.2017 16:23

В регионе назовут лучшего экспортера 2016 года
19 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума состоится тематическая сессия «Стратегия выхода на внешние рынки». В мероприятии планируется участие представителей Российского экспортного центра, регионального Центра поддержки экспорта, ПАО «Сбербанк», Института экономики и менеджмента ВлГУ, компании «Волгабас». Эксперты по экспортным коммуникациям выступят перед представителями предприятий-экспортёров и экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области по актуальным вопросам выхода на внешние рынки. Завершится сессия дискуссией в формате «круглого стола». В рамках мероприятия также состоится награждение победителей конкурса «Лучший экспортёр года – 2016» в 5 номинациях.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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