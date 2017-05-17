Участники экономического форума поговорят о развитии детского туризма

20 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума в технопарке «Кванториум» состоится тематическая сессия «Детский туризм: векторы развития». В заседании планируют принять участие Министр образования России Ольга Васильева, заместитель президента Российской академии образования Виктор Басюк, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, руководители организаций общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования. Участники обсудят вопросы развития детского туризма во Владимирской области, в том числе в части укрепления партнёрства органов власти и социально-ориентированных некоммерческих организаций, формирования турпродукта для детей и молодёжи, укрепления образовательного потенциала детско-юношеского туризма, а также развития промышленного туризма как важной составляющей профориентационной работы в регионе.

В ходе мероприятия состоится презентация проекта «Владимирская область: из прошлого в будущее». Этот интерактивный учебник по краеведению подготовили областной департамент образования и автономная некоммерческая организация «Национальная открытая школа».

Автор: Владимирская служба новостей