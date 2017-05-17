Кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса

19 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума пройдет тематическая сессия «Кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Она состоится на площадке гостиницы «АМАКС «Золотое кольцо». Планируется, что участие в работе сессии примут порядка 100 человек. Среди выступающих - представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, МСП Банка, региональной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представители крупнейших банков и владимирские предприниматели.

Автор: Владимирская служба новостей