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Новости
17.05.2017 16:04

Кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
19 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума пройдет тематическая сессия «Кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Она состоится на площадке гостиницы «АМАКС «Золотое кольцо». Планируется, что участие в работе сессии примут порядка 100 человек. Среди выступающих - представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, МСП Банка, региональной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представители крупнейших банков и владимирские предприниматели. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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