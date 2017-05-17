Во Владимире оборудуют детские площадки

Во Владимире оборудуют детские площадки. На данный момент в городе около 700 площадок во дворах многоквартирных домов. Управляющие компании провели мониторинг их состояния и составили план-график ремонта. На 60 детских площадках запланирован ремонт малых архитектурных форм, на 5 – установят дополнительное оборудование, на 2 – новое оборудование, на 49 пройдут покрасочные работы. К 10 мая управляющие организации уже отремонтировали 32 площадки, покрасили 19-ть и на одной установили новое оборудование.

Автор: Владимирская служба новостей