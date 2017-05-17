6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
17.05.2017 13:07

Во Владимире оборудуют детские площадки
Во Владимире оборудуют детские площадки. На данный момент в городе около 700 площадок во дворах многоквартирных домов. Управляющие компании провели мониторинг их состояния и составили план-график ремонта. На 60 детских площадках запланирован ремонт малых архитектурных форм, на 5 – установят дополнительное оборудование, на 2 – новое оборудование, на 49 пройдут покрасочные работы. К 10 мая управляющие организации уже отремонтировали 32 площадки, покрасили 19-ть и на одной установили новое оборудование.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт