Пьяный таксист подвозил детей в школу

Пьяный таксист подвозил детей в школу. Инцидент произошел сегодня утром во Владимире, сообщает газета «Призыв». В дежурную часть позвонили горожане и сообщили, что с Соколова-Соколенка выехал таксист, который до этого покупал водку в магазине. Поймали водителя около школы. На допросе он признался, что его смена подходила к концу, он решил выполнить последний заказ и немного выпить. Однако, по словам инспекторов, мужчина с трудом выбрался из салона автомобиля.

Кроме того, сегодня в рамках операции «Внимание, дети!», которая стартовала в понедельник, сотрудники ГИБДД остановили порядка 10 нарушителей, которые перевозили детей без использования удерживающих устройств и автокресел. Им были выписаны штрафы на сумму в 3 тысячи рублей.





Автор: Владимирская служба новостей