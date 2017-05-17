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Новости
17.05.2017 12:30

Пьяный таксист подвозил детей в школу
Пьяный таксист подвозил детей в школу. Инцидент произошел сегодня утром во Владимире, сообщает газета «Призыв». В дежурную часть позвонили горожане и сообщили, что с Соколова-Соколенка выехал таксист, который до этого покупал водку в магазине. Поймали водителя около школы. На допросе он признался, что его смена подходила к концу, он решил выполнить последний заказ и немного выпить. Однако, по словам инспекторов, мужчина с трудом выбрался из салона автомобиля.
Кроме того, сегодня в рамках операции «Внимание, дети!», которая стартовала в понедельник, сотрудники ГИБДД остановили порядка 10 нарушителей, которые перевозили детей без использования удерживающих устройств и автокресел. Им были выписаны штрафы на сумму в 3 тысячи рублей. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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