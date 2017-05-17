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Новости
17.05.2017 12:24

«ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус
ДТП с участием автобуса произошла сегодня в Юрьев-Польском районе. По предварительным данным, «ГАЗель» при проезде закругления дороги вправо, допустила выезд на полосу встречного движения, где врезалась в автобус «MAN». В ДТП пострадали водитель автобуса и пять пассажиров от 22-х до 46-ти лет, все жители города Юрьев - Польский и района. На месте пострадавшим была оказана необходимая помощь прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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