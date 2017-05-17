«ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус

ДТП с участием автобуса произошла сегодня в Юрьев-Польском районе. По предварительным данным, «ГАЗель» при проезде закругления дороги вправо, допустила выезд на полосу встречного движения, где врезалась в автобус «MAN». В ДТП пострадали водитель автобуса и пять пассажиров от 22-х до 46-ти лет, все жители города Юрьев - Польский и района. На месте пострадавшим была оказана необходимая помощь прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.





Автор: Владимирская служба новостей