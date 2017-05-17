Презентация стран-участниц экономического форума

19 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума состоится тематическая сессия «Презентация экономического и культурно-туристического потенциала стран-участниц форума». Гостям будет представлен экономический и инвестиционный потенциал 33-го региона. Участников иностранных делегаций с ним познакомит заместитель директора Корпорации развития Владимирской области Павел Панфилов. Об экономических и культурно-туристических особенностях своих стран расскажут представители Республики Беларусь, Королевства Бельгии и Люксембурга, Франции и Молдовы. Акцент на туристических возможностях сделают гости из Абхазии, Венгрии и Устецкого края Чешской Республики. Делегация Китая будет говорить о роли женщин в развитии экономического, культурного и туристического потенциала КНР. Интересную презентацию приготовила делегация Чили. Она называется «Чили – продовольственная держава, туристическая Мекка и рай для гурманов». Представители Польши будут говорить о медицинском туризме Республики.

Автор: Владимирская служба новостей