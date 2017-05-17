Во Владимире обсудят обсудят вопросы подготовки кадров для сферы туризма

19 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума состоится тематическая сессия «Новые технологии для предпринимательской деятельности. Кадры для сферы туризма и гостеприимства: задачи, проблемы, решения». Мероприятие пройдет в «Вознесенской слободе». В заседании примут участие: представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, промышленных предприятий, вузов, колледжей, общественных организаций, предприниматели и области. В ходе работы участники рассмотрят вопросы развития сотрудничества бизнеса, образования и органов власти всех уровней в целях подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма и гостеприимства. На сессии будут рассматриваться вопросы инновационных подходов в предпринимательской деятельности сферы туризма и гостеприимства, профессиональной подготовки специалистов этой сферы, функционирования и развития системы туристского образования, новых практик сотрудничества работодателей и образовательных организаций, а также ключевые тенденции развития рынка труда. В рамках мероприятия состоится презентация совместного проекта Сбербанка и Google – программы обучения навыкам предпринимательской деятельности. Перед началом сессии представители колледжей Владимирской области проведут мастер-классы по изготовлению изделий народно-прикладного творчества из дерева, ткани, кожи, авторских кондитерских изделий, открыток к народным праздникам.

Автор: Владимирская служба новостей