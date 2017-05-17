Участники форума поговорят о развитии народных художественных промыслов

19 мая в рамках V экономического форума состоится панельная сессия «Открывая Россию: народные художественные промыслы и сувенирная продукция». Она пройдет на площадке культурно-туристического торгового комплекса «Золотые Ворота» в Собинском районе. Её участниками станут руководители предприятий народных художественных промыслов, члены региональных дирекций НХП, представители разных регионов России. Среди выступающих - заместитель Министра культуры РФ Александр Журавский, представители Министерства промышленности и торговли РФ, вузов страны. Всего в работе панельной сессии примут участие порядка 100 человек. В ходе мероприятия будут обсуждаться роль и место народных художественных промыслов во внутреннем и въездном туризме, вопросы поддержки и продвижения народных художественных промыслов и ремёсел на федеральном и региональном уровнях, организации выставочно-ярмарочной и торговой деятельности.

Автор: Владимирская служба новостей