В судогодский детсад поставлялись некачественные продукты

В судогодский детский сад поставлялись некачественные продукты питания. Прокурорская проверка показала, что в детсад № 7 продукты (яблоки, бананы, груши, помидоры, огурцы, яйца, куры, кефир, творог) привозили в автомобиле марки «Газель» в загрязненном фургоне, при наличии в нем песка, следов ГСМ, а также одновременном хранении с товарами двух канистр с бензином.

С учетом выявленных нарушений поставка продуктов предпринимателем в учреждения района приостановлена, по данному факту инициирована проверка, в адрес нарушителя внесено представление, результаты проверки направлены в Управление Роспотребнадзора для привлечения поставщика к административной ответственности.

Факт нарушения законодательства о закупках и санитарно-эпидемиологических требований также выявлен в Лухтоновской школе-интернате. Установлено, что поставщиком – индивидуальным предпринимателем И.В. Киселевым поставлен, а директором учреждения принят товар (3 кг какао), остаточный срок годности которого на момент поставки составлял не более 1 месяца.

С учетом числа обучающихся в школе детей (62 ребенка) и суточной нормы какао на одного человека, определено, что данный товар в поставленном количестве и указанным остаточным сроком годности не мог использоваться в пищевом цикле учреждения до истечения срока годности, что могло послужить причиной нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства по хранению пищевых продуктов.

По факту выявленных нарушений директору учреждения

внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Автор: Владимирская служба новостей