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Новости
17.05.2017 10:33

Участники экономического форума обсудят культурно-историческое наследие
19 мая в рамках V Владимирского экономического форума в культурно-образовательном центре «Палаты» пройдёт экспертная сессия на тему «Культурно-историческое наследие: сохранение и развитие во взаимодействии государства, общественности и бизнеса». Модераторами дискуссии выступят заместитель Губернатора Михаил Колков и известный журналист, автор проекта «Русские усадьбы» Фёкла Толстая.
В мероприятии примут участие представители Министерства культуры России, музейного сообщества, исторических городов и поселений Владимирской области, историки, краеведы, студенты и преподаватели ВлГУ, реставраторы, меценаты, представители бизнеса, реализующие проекты в сфере сохранения историко-культурного наследия, а также члены общественных фондов и гостиничных структур, занимающиеся вопросами сохранения историко-культурного наследия. 
Темами сессии станут вопросы развития государственно-общественного партнёрства в сохранении культурно-исторического наследия, развития частных музеев и совершенствования событийный календаря в свете продвижения туристического бренда территории. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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