Школьники и студенты посетят выставку в рамках экономического форума

19 и 20 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума пройдут экскурсии по выставке туриндустрии и продукции лидирующих компаний Владимирской области для школьников, студентов коллежей и вузов. Ожидается, что них примет участие более 2,5 тыс. человек из 92 образовательных организаций региона.

В рамках экскурсий учащиеся познакомятся с выставочными экспозициями ведущих промышленных предприятий – лидеров экономики Владимирской области, территориальных центров импортозамещения, ремесленников, муниципальных образований региона и городов «Золотого кольца России». Также экскурсанты посетят мастер-классы, турниры, беседы, семинары «Молодежного шатра» комитета по молодежной политике администрации Владимирской области.

Во время экскурсий за каждой группой будут закреплены волонтеры-активисты штаба «Доброволец33».

Автор: Владимирская служба новостей