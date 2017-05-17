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Новости
17.05.2017 10:15

Школьники и студенты посетят выставку в рамках экономического форума
19 и 20 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума пройдут экскурсии по выставке туриндустрии и продукции лидирующих компаний Владимирской области для школьников, студентов коллежей и вузов. Ожидается, что них примет участие более 2,5 тыс. человек из 92 образовательных организаций региона.
В рамках экскурсий учащиеся познакомятся с выставочными экспозициями ведущих промышленных предприятий – лидеров экономики Владимирской области, территориальных центров импортозамещения, ремесленников, муниципальных образований региона и городов «Золотого кольца России». Также экскурсанты посетят мастер-классы, турниры, беседы, семинары «Молодежного шатра» комитета по молодежной политике администрации Владимирской области.
Во время экскурсий за каждой группой будут закреплены волонтеры-активисты штаба «Доброволец33».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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