В Гусь-Хрустальном под колеса авто попали сразу двое детей

Накануне в Гусь-Хрустальном под колеса авто попали сразу двое детей. УАЗ-Патриот врезался в Мицубиси-Лансер, который остановился перед пешеходным переходом. От удара иномарка проехала вперед, где в это время по «зебре» шли два пешехода 5 и 9 лет. Ребята получили небольшие ушибы.

А во Владимире на улице Разина Рено сбил 22-летнюю девушку, которая тоже переходила дорогу по «зебре». После медобследования пострадавшая была отпущена домой.

Автор: Владимирская служба новостей