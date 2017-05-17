6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
17.05.2017 10:00

В Гусь-Хрустальном под колеса авто попали сразу двое детей
Накануне в Гусь-Хрустальном под колеса авто попали сразу двое детей. УАЗ-Патриот врезался в Мицубиси-Лансер, который остановился перед пешеходным переходом. От удара иномарка проехала вперед, где в это время по «зебре» шли два пешехода 5 и 9 лет. Ребята получили небольшие ушибы. 
А во Владимире на улице Разина Рено сбил 22-летнюю девушку, которая тоже переходила дорогу по «зебре». После медобследования пострадавшая была отпущена домой. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт