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17.05.2017 09:41
С начала года в 33 регионе произошло 59 ДТП с участием несовершеннолетних
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма продолжает оставаться высоким. С начала года в 33 регионе произошло 59 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб и 63 получили травмы. Смертельное ДТП зафиксировано в Александровском районе 20 февраля.
В связи снижения аварий подобного рода Госавтоинспекция объявляет о старте профилактической операции «Внимание, дети!». До 1 июня дорожные полицейские проверят, как автомобилисты перевозят своих детей. Массовые проверки состояться сегодня около образовательных заведений Владимира.
Автор: Владимирская служба новостей