С начала года в 33 регионе произошло 59 ДТП с участием несовершеннолетних

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма продолжает оставаться высоким. С начала года в 33 регионе произошло 59 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб и 63 получили травмы. Смертельное ДТП зафиксировано в Александровском районе 20 февраля.

В связи снижения аварий подобного рода Госавтоинспекция объявляет о старте профилактической операции «Внимание, дети!». До 1 июня дорожные полицейские проверят, как автомобилисты перевозят своих детей. Массовые проверки состояться сегодня около образовательных заведений Владимира.





Автор: Владимирская служба новостей