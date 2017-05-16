Во Владимире отремонтируют 60 дворов

Во Владимире в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют 60 дворов. Их выбрали по конкурсу. Управление ЖКХ рассматривало 264 заявки. Каждый двор был проверен с выездом на место. Эксперты общались с жителями и составляли детальные сметы предстоящего ремонта. В итоге победителями признали заявки на ремонт 60 дворовых территорий. Приоритет отдавался дворам, которые образованы несколькими многоквартирными домами, никогда не ремонтировались ранее и имеют износ более 50%, а также дворовым территориям, через которые осуществляется проход или проезд к социально значимым объектам - школам, объектам здравоохранения, культуры, социальной защиты. Кроме того, комиссия приветствовала заявки с комплексным благоустройством дворов, когда жители предлагали провести ремонт не только из основного перечня работ (дорожное покрытие, установка урн и скамеек), но и дополнительного (озеленение, освещение территории, установка детских или спортивных площадок, ограждения).

Также была выбрана муниципальная территория общего пользования, которая будет благоустроена в первую очередь. Победил сквер за зданием Городского Дворца культуры на ул. Горького 54.

Между тем прием заявок на участие в программе продолжается. Обустройство дворов продлится до 2022 года.

Автор: Владимирская служба новостей