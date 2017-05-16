Владимирские юниоры привезли медали Первенства России по радиоспорту

Владимирские спортсмены успешно выступили на Первенстве России по радиоспорту среди юниоров, которое прошло в Самаре. Ребятам удалось не только стать призерами, но и трижды взойти на самую высокую ступень пьедестала почета.

Титул победителей Первенства России завоевали Надежда Мельникова в дисциплине спринт, Евдокия Садофьева в дисциплине классика 3,5 МГц и Никита Васильев в дисциплине радиоориентирование.

К своим золотым наградам две наших сильных юниорки добавили бронзовые медали: Надежда Мельникова в дисциплине радиоориентирование и Евдокия Садофьева в дисциплине классика 144 МГц.

Серебряная медаль Первенства России в дисциплине радиоориентирование досталась самому молодому участнику владимирской команды – 14-летнему воспитаннику СШОР по спортивному ориентированию Даниилу Белову.

В рамках этих прошедших в Самаре соревнований состоялся заключительный этап отбора в сборную России для участия в первом юношеском Первенстве Мира, которое пройдет в начале июля в Словакии. В состав этой команды включены пять владимирских спортсменок: Надежда Мельникова, Светлана Мельникова, Александра Ионова, Валерия Парамонова и Евдокия Садофьева.

Автор: Владимирская служба новостей