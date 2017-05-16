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Новости
16.05.2017 16:24

На модернизацию коммунальной инфраструктуры направят почти 1,5 миллиарда
Губернатор Светлана Орлова утвердила госпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области на 2017-2019 годы». Её финансирование осуществляется из областного бюджета и внебюджетных источников. Общий объём средств составит около 1,5 миллиардов рублей. 
Цель программы – создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения области. Кроме того, принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения надёжности предоставления коммунальных услуг потребителям, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в ЖКХ с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, привлечением потенциальных инвесторов в сферу жилищно-коммунального хозяйства и созданием благоприятного инвестиционного климата. 
Документ определяет ряд мероприятий государственной программы и порядок предоставления хозяйствующим субъектам субсидий на их софинансирование, то есть на возмещение части затрат за выполненные работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту систем и объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
В рамках реализации госпрограммы будут организованы мероприятия по замене и ремонту уличных водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Ожидается, что ежегодно на 0,5 процента будет сокращаться износ коммунальной инфраструктуры. Кроме того, планируется каждый год заключать минимум три концессионных соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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