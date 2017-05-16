Предприниматели Владимирской области в сфере туризма смогут получить поддежрку
19 мая в рамках V Экономического форума предприниматели Владимирской области, которые имеют опыт в развитии туристического бизнеса или начинают новый проект в этой сфере, примут участие в тематической сессии «Инвестиционные проекты в сфере туризма Владимирской области». Заслушивание бизнес проектов проведет Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «Опоры России» в областной администрации, начало в 16.30.
Каждый участник получит обратную связь от статусной экспертной комиссии по своему проекту, а самым привлекательным проектам с точки зрения инвестиций будут сформулированы коммерческие предложения.
В состав экспертной комиссии войдет высшее руководство Промсвязьбанка, представители федеральной «Опоры России», успешные предприниматели в сфере туризма Владимирской области, а также представители региональных органов исполнительной власти.
Помимо финансирования, поддержка Инвестиционного фонда предусматривает предоставление предпринимателям доступа к менторской программе. В своей работе по вопросам менторства Инвестиционный фонд обращается к таким организациям, как Ассоциация менторов бизнес-школы Сколково, Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) и общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России».
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.