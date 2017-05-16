В Доброграде презентуют туристический потенциал Владимирской области
20 мая в Доброграде в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума при поддержке комитета по туризму областной администрации пройдет стратегическая сессия на тему «Туристический потенциал Владимирской области. Новые туристические продукты для внутреннего и въездного туризма «Малое золотое кольцо». Основная цель мероприятия - презентация туристических продуктов, календаря событий Владимирской области лидерам туристического рынка России.
Участниками сессии станут представители туроператорских компаний Москвы, Московской области и других регионов России, федеральных СМИ, региональных и муниципальных органов власти, руководители объектов туриндустрии региона, инвесторы, а также представители дипломатического корпуса.
В рамках мероприятия будут презентованы туристические проекты, реализуемые во Владимирской области. Среди них – Гастрономическая карта. Это – список брендовых продуктов и блюд региона, объектов питания, фермерских хозяйств, получивших высокую оценку экспертов, а также сформированные маршруты по гастрономическим объектам области.
Участникам сессии представят новые объекты инфраструктуры – это реализуемый в селе Косинское Юрьев-Польского района проект «Эко-парк-отель «Золотое кольцо», занимающий территорию 10 гектаров. В июне этого года состоится открытие первого объекта эко-парка – ресторана, а осенью – отеля категории 4 звезды.
Президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Владимир Шаров проведет экскурс в историю «Золотого кольца России», остановится на отдельных этапах его развития и прогнозах на ближайшие 10 лет.
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