В Доброграде презентуют туристический потенциал Владимирской области

20 мая в Доброграде в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума при поддержке комитета по туризму областной администрации пройдет стратегическая сессия на тему «Туристический потенциал Владимирской области. Новые туристические продукты для внутреннего и въездного туризма «Малое золотое кольцо». Основная цель мероприятия - презентация туристических продуктов, календаря событий Владимирской области лидерам туристического рынка России.

Участниками сессии станут представители туроператорских компаний Москвы, Московской области и других регионов России, федеральных СМИ, региональных и муниципальных органов власти, руководители объектов туриндустрии региона, инвесторы, а также представители дипломатического корпуса.

В рамках мероприятия будут презентованы туристические проекты, реализуемые во Владимирской области. Среди них – Гастрономическая карта. Это – список брендовых продуктов и блюд региона, объектов питания, фермерских хозяйств, получивших высокую оценку экспертов, а также сформированные маршруты по гастрономическим объектам области.

Участникам сессии представят новые объекты инфраструктуры – это реализуемый в селе Косинское Юрьев-Польского района проект «Эко-парк-отель «Золотое кольцо», занимающий территорию 10 гектаров. В июне этого года состоится открытие первого объекта эко-парка – ресторана, а осенью – отеля категории 4 звезды.

Президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Владимир Шаров проведет экскурс в историю «Золотого кольца России», остановится на отдельных этапах его развития и прогнозах на ближайшие 10 лет.

Автор: Владимирская служба новостей