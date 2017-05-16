Студентам расскажут о профилактике ВИЧ/СПИДа

19 мая на площади у Центрального парка культуры и отдыха в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» владимирские студенты будут раздавать буклеты и памятки на тему профилактики ВИЧ и информировать о том, где можно пройти тест на ВИЧ. Во владимирских вузах и средне-специальных учебных заведениях на этой неделе пройдет цикл лекций на тему профилактики ВИЧ/СПИДа. Также состоится массовое добровольное тестирование на ВИЧ среди молодежной аудитории. Планируется обследовать более 1000 студентов. Кроме того, в учебных заведениях региона и на родительских собраниях будет показан видеоурок на тему профилактики ВИЧ/СПИДа.

Автор: Владимирская служба новостей