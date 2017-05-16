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Новости
16.05.2017 14:34

В Камешковском районе поймали "дачного" вера
В Камешковском районе возбуждено уголовное дело в отношении «дачного» вора. По данным следствия, 33-летний мужчина в феврале текущего года  дважды проник в дачный дом, расположенный в деревне Второво, откуда похитил видеотехнику, систему видеонаблюдения и бытовую технику. Общая сумма материального ущерба составила более 220 тысяч рублей. Поймали вора в апреле. Часть похищенных вещей полицейские изъяли и возвратили владельцу .

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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