В Камешковском районе поймали "дачного" вера

В Камешковском районе возбуждено уголовное дело в отношении «дачного» вора. По данным следствия, 33-летний мужчина в феврале текущего года дважды проник в дачный дом, расположенный в деревне Второво, откуда похитил видеотехнику, систему видеонаблюдения и бытовую технику. Общая сумма материального ущерба составила более 220 тысяч рублей. Поймали вора в апреле. Часть похищенных вещей полицейские изъяли и возвратили владельцу .

Автор: Владимирская служба новостей