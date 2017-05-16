В Юрьев-Польском задержаны «автомобильные» воры

В Юрьев-Польском задержаны «автомобильные» воры. Ими оказались двое молодых людей 19 и 23 лет. По данным регионального Управления МВД, в начале мая задержанные вскрыли одну из легковых машин, откуда похитили аккумулятор, запчасти и слили 25 литров бензина. Сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей. Кроме того, проверка показала, что молодые люди причастны к совершению еще двух краж. В настоящее время в отношении местных жителей возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей