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Новости
16.05.2017 13:00

В Юрьев-Польском задержаны «автомобильные» воры
В Юрьев-Польском задержаны «автомобильные» воры. Ими оказались двое молодых людей 19 и 23 лет. По данным регионального Управления МВД, в начале мая задержанные вскрыли одну из легковых машин, откуда похитили аккумулятор, запчасти и слили 25 литров бензина. Сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей. Кроме того, проверка показала, что молодые люди причастны к совершению еще двух краж. В настоящее время в отношении местных жителей возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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