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16.05.2017 12:43
Во Владимире ремонтируют дороги
На сайте городской администрации появилась интерактивная карта дорожного ремонта. На ней можно узнать, какие дороги уже отремонтированы, какие приводятся в порядок на данный момент и на каких планируется ремонт. Так, на улицах Менделеева, Михайловская, Добросельская, Мира, Белякова, проспекте Ленина ремонт дороги идет в настоящее время, а на улицах Большая Нижегородская и Красная уже завершен. В планах отремонтировать дороги на улице Гагарина, по Владимирскому спуску, от Георгиевской до Николо-Галейской и на Соколова-Соколенка.
Автор: Владимирская служба новостей