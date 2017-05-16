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Новости
16.05.2017 12:43

Во Владимире ремонтируют дороги
На сайте городской администрации появилась интерактивная карта дорожного ремонта. На ней можно узнать, какие дороги уже отремонтированы, какие приводятся в порядок на данный момент и на каких планируется ремонт. Так, на улицах Менделеева, Михайловская, Добросельская, Мира, Белякова, проспекте Ленина ремонт дороги идет в настоящее время, а на улицах Большая Нижегородская и Красная уже завершен. В планах отремонтировать дороги на улице Гагарина, по Владимирскому спуску, от Георгиевской до  Николо-Галейской и на Соколова-Соколенка.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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