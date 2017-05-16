Депутаты ЗС поддержали проект закона о льготах для детей ветеранов боевых действий

Депутаты комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов рассмотрели проект федерального закона, в котором предлагается дать детям ветеранов боевых действий всех категорий право на первоочередное предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Сейчас льгота распространяется только на детей контрактников-участников боевых действий, а дети ветеранов боевых действий из числа военнослужащих, уволенных в запас, военнообязанных, призывавшихся на военные сборы, такого права не имеют. Законопроект устраняет этот пробел.

Законодатели 33 региона считают, что документ не затруднит реализацию права на образование другим лицам, поскольку во Владимирской области доля данной категории военнослужащих-ветеранов боевых действий довольно мала.

В то же время, в случае одобрения, поправка будет благодарностью государства военнослужащим-ветеранам, учитывая их заслуги перед Отечеством, заключают депутаты.





Автор: Владимирская служба новостей