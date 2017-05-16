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Новости
16.05.2017 12:02

С начала года во Владимирской области выявлено 242 новых случая заражения ВИЧ
С начала года во Владимирской области выявлено 242 новых случая заражения ВИЧ. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные были озвучены на заседании круглого стола, посвященном III Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Всего на данный момент в регионе зарегистрировано 5578 пациентов с диагнозом ВИЧ, из них более тысячи умерло. Чаще всего люди заражаются половым путем.
Изменилась и возрастная аудитория. Еще 10-12 лет назад в 80% случаях ВИЧ обнаруживали у лиц до 30 лет, то теперь в 55% случаев заражение регистрируется у людей в возрасте 30-40 лет, а в 15% случаев – от 40 до 50 лет.
Напомним, пройти тест на ВИЧ можно в Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 41, тел. (4922) 32-99-43, 32-96-13, 32-93-79. Центр работает ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме выходных.
Провериться на ВИЧ также можно в медицинском учреждении по месту жительства. Достаточно обратиться к терапевту, инфекционисту, акушеру-гинекологу или дерматовенерологу. Исследования для пациентов абсолютно бесплатные. Пройти анализы можно и анонимно. Диагноз ВИЧ, как и любой другой, строго охраняется врачебной тайной.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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