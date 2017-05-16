На Вязниковском автовокзале прокуратура выявила нарушения требований транспортной и пожарной безопасности

На Вязниковском автовокзале прокуратура выявила нарушения требований транспортной и пожарной безопасности. В ходе проверки сотрудник прокуратуры в зале ожидания нашел бесхозный предмет – пакет белого цвета. Однако охранником автовокзала данный факт оставлен без внимания. Кроме того, при срабатывании рамок металлодетектора при входе на перрон досмотр посетителей автовокзала охранником не проводился, что свидетельствует о недостаточной террористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры. Также установлено, что перроны для посадки и высадки пассажиров и залы ожидания не оборудованы информационными табло, а имеющиеся поэтажные планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТа и не обеспечивают видимость в темное время суток, отсутствуют устройства для самозакрывания дверей в лестничной клетке, под лестничным маршем в лестничной клетке производится хранение оборудования. Прокуратурой внесено представление в адрес директора ГУП «Владимирский автовокзал», за несоблюдение требований пожарной безопасности возбуждено дело об административном правонарушении в отношении начальника Вязниковской автостанции по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле Вязниковской межрайонной прокуратуры.





Автор: Владимирская служба новостей