6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
16.05.2017 10:24

«Торпедо» с огромным счетом уступило «Солярису»
Накануне владимирское «Торпедо» с огромным счетом уступило московскому «Солярису». Нашим футболистам удалось забить только один мяч. Чего не скажешь о соперниках. Те, в свою очередь, шесть раз поразили ворота торпедовцев. Итог игры 6:1 в пользу «Соляриса». Таким образом, «Торпедо» по-прежнему находится на 7 месте, в активе команды 28 очков. 
Следующую игру владимирцы проведут на домашнем поле. 21 мая соперником черно-белых станет «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт