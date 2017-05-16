«Торпедо» с огромным счетом уступило «Солярису»

Накануне владимирское «Торпедо» с огромным счетом уступило московскому «Солярису». Нашим футболистам удалось забить только один мяч. Чего не скажешь о соперниках. Те, в свою очередь, шесть раз поразили ворота торпедовцев. Итог игры 6:1 в пользу «Соляриса». Таким образом, «Торпедо» по-прежнему находится на 7 месте, в активе команды 28 очков.

Следующую игру владимирцы проведут на домашнем поле. 21 мая соперником черно-белых станет «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.





Автор: Владимирская служба новостей