Кардиолог расскажет, как поддерживать оптимальный уровень холестерина

Во Владимирской области продолжает работу «телефон здоровья». 18 мая на вопросы владимирцев ответит врач-кардиолог Городской больницы №4 г. Владимира Нонна Зухбай. Тема беседы - поддержание оптимального уровеня холестерина. Свои вопросы можно задавать по телефону - (4922) 32-22-04. Линия будет работать с 15.00 до 16.00.

Напомним, «Телефон здоровья» – это серия мероприятий профилактического консультирования, которая проводится с 2016 года в рамках регионального проекта «Владимирская область – территория здорового образа жизни». Жителей области консультировали по «телефону здоровья» врачи-терапевты, эндокринологи, наркологи, неврологи, кардиологи и специалисты других профилей. В текущем году реализация проекта продолжится.

Автор: Владимирская служба новостей