Во Владимире спроектируют дублер улицы Добросельской

Во Владимире спроектируют дублер улицы Добросельской, сообщает газета «Призыв». В июне пройдут торги среди подрядчиков, готовых выполнить проект Рпенского проезда. Такое название местные власти дали будущей дороге, которая соединит улицы Мира и Погода. Только на разработку проекта мэрия предусмотрела 4,8 млн рублей. Дорога пройдет мимо гаражных кооперативов, складских помещений и офисов частных компаний. Ориентировочная протяженность трассы – два километра. В рамках проекта специалисты должны предусмотреть строительство наружного освещения, тротуаров, ливневой канализации, моста через реку Рпень. При необходимости подрядчики выполнят отдельный проект для выноса инженерных сетей. До конца года проект Рпенского проезда будет готов. А в следующем году его начнут строить.





Автор: Владимирская служба новостей