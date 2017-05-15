Владимирцы сотворили добро для Розы Киямовой

Оргкомитет при благотворительном фонде «Сотвори добро» выражает благодарность всем жителям, учреждениям и организациям Владимирской области, принявшим участие в сборе средств для оказания материальной помощи руководителю фонда Розе Хамзаевне Киямовой. Всего собрано 395 тысяч рублей. Все средства будут направлены на реабилитацию Розы Киямовой после перенесенной ею тяжелой операции.

Напомним, у известного общественного деятеля было обнаружено онкологическое заболевание. Многие владимирцы лично знают Розу Киямову. Нет детского дома, коррекционной школы или воинской части, в которую бы она не возила подарки, медикаменты или предметы первой необходимости, много помогала онкобольным.





Автор: Владимирская служба новостей