Пенсионный фонд России выпустил мобильное приложение

Новое мобильное приложение позволит получать информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России, проверять перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные документы.

Бесплатное приложение, доступное для платформ iOS и Android, дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или в клиентских службах Пенсионного фонда. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.

С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР – о накопленных пенсионных баллах и стаже, о назначенной пенсии или социальной выплате, о размере материнского капитала, об истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в Пенсионный фонд России.

Автор: Владимирская служба новостей