На владимирский экономический форум приедут делегации 24 стран

Губернатор Светлана Орлова провела рабочее совещание по подготовке к V Владимирскому межрегиональному экономическому форуму «Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее». Ключевое событие деловой жизни стартует 19 мая и продлится 3 дня. Участниками форума станут представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, бизнес-структур, руководители институтов развития, регионов России, представители общественных деловых организаций, предпринимательского, научного и экспертного сообществ. Предварительно подтвердили своё участие первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф, председатель Правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. Впервые в форуме примут участие делегации 24 стран.

Деловая программа включает пленарное заседание и более 10 тематических сессий, которые пройдут во Владимире, в деревне Рукав Собинского района, в Суздале и в Доброграде Ковровского района. Поскольку 2017 год является юбилейным для старейшего туристического проекта «Золотое кольцо России», теме развития этого легендарного маршрута будет уделено особое внимание. Участники форума обсудят также темы стимулирования развития транспортной и гостиничной инфраструктуры, сферы услуг, вопросы развития детского, семейного, медицинского, агро- и экологического туризма, сохранения памятников культуры и истории.

На форуме будут представлены новые туристические маршруты и проекты. Будет организована работа экспертной комиссии, которая даст компетентную оценку проектам и окажет консультативную помощь.

Для профессионалов туристической индустрии предусмотрена специальная программа. Форум станет площадкой для заключения деловых соглашений, выработки новый идей, а также для развития межрегионального сотрудничества.

В рамках форума будет работать выставка туриндустрии и продукции лидирующих компаний Владимирской области и гостей — стран и регионов. Общая площадь павильонов превысит 4 тысячи квадратных метров. Участниками выставки станут более 300 предприятий (в 2015 году - порядка 140). Акцент будет сделан на инновационные производства, работающие по принципу «малое вокруг большого» и на центры импортозамещения — 5 действующих и два новых.

Как и в прошлые годы, на площадке выставки будут организованы мастер-классы, выступления творческих коллективов, презентации, дегустации, ярмарки ремёсел и товаров народного творчества. Свой туристский потенциал представят все муниципалитеты Владимирской области. Особый акцент — на городе Муроме, всероссийской столице празднования Дня семьи, любви и верности, который в этом году будет отмечаться в 10 раз.

Автор: Владимирская служба новостей