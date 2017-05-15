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Новости
15.05.2017 14:33

Владимирцы готовы работать из дома даже при меньшей зарплате
26% владимирский соискателей предпочли бы работать удаленно и получать меньше, чем работать в офисе за большие деньги. Мнение работодателей и соискателей выяснял сайт по поиску работы и персонала HeadHunter. Почти две трети работодателей (66%) имели или имеют в штате сотрудников, которые трудятся дома. Специалист, тем самым, получает ценное ощущение свободы, компания — возможность работать с лучшими кадрами из любой точки планеты и экономить на аренде помещения. При этом опыт удаленной работы есть у каждого шестого владимирца (17%). Как оказалось, и работодатели, и соискатели видят в этом как плюсы, так и минусы, и в целом здраво оценивают ситуацию: первые понимают, что когда сотрудника нет рядом, его сложнее контролировать и выстраивать рабочие процессы. Осознают это и соискатели, и среди главных минусов удаленной работы называют нехватку общения, обратной связи, самодисциплины. Треть из них не удовлетворяет нерабочая обстановка: большинство сотрудников на «удаленке» вынуждены сами заботиться о том, чтобы домашний «кабинет» был удобным.
Устраивает ли вознаграждение удаленных сотрудников? Судя по всему, да: только 5% соискателей пожаловались на меньшую, чем обычно, оплату труда. И каждый четвертый житель Владимира выбрал бы удаленную работу с меньшей оплатой, чем работу в офисе за большие деньги. Самые жаркие споры всегда вызывает качество работы удаленных сотрудников. По результатам опроса 22% представителей компаний считают, что такие сотрудники работают хуже. С ними согласны только 13% кандидатов. В этой разнице мнений нет ничего удивительного: соискатели обычно уверены в своих силах, а работодатели относятся более скептически. Однако не все соискатели мечтают перейти на удаленную работу. Лишь 18% опрошенных владимирцев скорее всего откажутся от такого предложения, еще 8% затрудняются дать однозначный ответ. Остальные скорее или точно бы согласились на такое предложение. Особенно часто среди удаленных сотрудников встречаются специалисты из ИТ-сферы, HR, продаж. И меньше всего среди юристов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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