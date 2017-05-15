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Новости
15.05.2017 14:24

Работники двух кольчугинских предприятий остались без зарплаты
В Кольчугинском районе возбуждены уголовные дела в отношении руководителей двух местных предприятий: «Формула металла» и «Кольчугинская сельхозтехника». Они подозреваются в невыплате заработной платы работникам. По данным следствия, в период с октября 2016 по февраль 2017 года 57 сотрудников первой компании не получали заработную плату. Долг составил - свыше 700 тысяч рублей. А руководство второго предприятия допустило аналогичное нарушение трудовых прав граждан в период с июля 2016 по март 2017 года, причинив 39 работникам ущерб в размере около 500 тысяч рублей.
Еще на стадии проведения доследственных проверок гендиректор   «Кольчугинской сельхозтехники» принял меры к полному погашению задолженности по заработной плате, а руководитель ООО «Формула металла» дал следователю обещание в ближайшее время восстановить права работников. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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