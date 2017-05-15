Работники двух кольчугинских предприятий остались без зарплаты

В Кольчугинском районе возбуждены уголовные дела в отношении руководителей двух местных предприятий: «Формула металла» и «Кольчугинская сельхозтехника». Они подозреваются в невыплате заработной платы работникам. По данным следствия, в период с октября 2016 по февраль 2017 года 57 сотрудников первой компании не получали заработную плату. Долг составил - свыше 700 тысяч рублей. А руководство второго предприятия допустило аналогичное нарушение трудовых прав граждан в период с июля 2016 по март 2017 года, причинив 39 работникам ущерб в размере около 500 тысяч рублей.

Еще на стадии проведения доследственных проверок гендиректор «Кольчугинской сельхозтехники» принял меры к полному погашению задолженности по заработной плате, а руководитель ООО «Формула металла» дал следователю обещание в ближайшее время восстановить права работников.

Автор: Владимирская служба новостей