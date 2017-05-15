Горячая линия по ВИЧ/СПИД

В этом году Роспотребнадзор в рамках акции СТОП ВИЧ/СПИД с 15 по 21 мая организует Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе, а также ответят на вопросы о возможностях бесплатного анонимного тестирования. Телефон горячей линии: 8 (4922) 54-02-32

Автор: Владимирская служба новостей