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Новости
15.05.2017 13:27

Горячая линия по ВИЧ/СПИД
В этом году Роспотребнадзор в рамках акции СТОП ВИЧ/СПИД с 15 по 21 мая организует Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе, а также ответят на вопросы о возможностях бесплатного анонимного тестирования. Телефон  горячей линии: 8 (4922) 54-02-32 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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