6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
15.05.2017 13:23

Семья отравилась угарным газом
Семья отравилась угарным газом. ЧП произошло на днях в Муроме. Семья из трёх человек отравились угарным газом, были госпитализированы в больницу. На сегодняшний день глава семейства и ребенок уже выписаны из лечебных учреждений, а женщина по-прежнему остается в стационаре. По предварительным данным, причиной утечки стала газовая колонка. А точнее, негерметичное соединение: входящий гофрированный патрубок отошел от стены. На данный момент сотрудники газовой службы проводят внутреннюю проверку, сообщает интернет-портал «Муром24.рф». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт