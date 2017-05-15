Семья отравилась угарным газом

Семья отравилась угарным газом. ЧП произошло на днях в Муроме. Семья из трёх человек отравились угарным газом, были госпитализированы в больницу. На сегодняшний день глава семейства и ребенок уже выписаны из лечебных учреждений, а женщина по-прежнему остается в стационаре. По предварительным данным, причиной утечки стала газовая колонка. А точнее, негерметичное соединение: входящий гофрированный патрубок отошел от стены. На данный момент сотрудники газовой службы проводят внутреннюю проверку, сообщает интернет-портал «Муром24.рф».

Автор: Владимирская служба новостей