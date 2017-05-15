Военная прокуратура разъясняет особенности привлечения военнослужащих к административной ответственности

Военнослужащие независимо от воинского звания и воинской должности равны перед законом и могут привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в зависимости от характера и тяжести совершенного ими правонарушения.

Административная ответственность по общему правилу наступает за административные правонарушения.

Административная ответственность военнослужащих установлена ст. 2.5 КоАП РФ "Административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания", а также рядом иных статей КоАП РФ.

Особенность ответственности военнослужащих за административные правонарушения заключается в том, что по общему правилу за них военнослужащие несут дисциплинарную ответственность, и только в порядке исключения за административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, для военнослужащих наступает административная ответственность.

Административная ответственность военнослужащих на общих основаниях согласно КоАП РФ наступает за правонарушения: законодательства о выборах и референдумах; в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; Правил дорожного движения; требований пожарной безопасности вне места службы; законодательства об охране окружающей природной среды; таможенных правил; правил режима Государственной границы Российской Федерации; пограничного режима; режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; а также административные правонарушения в области налогов, сборов и финансов, невыполнение законных требований прокурора, следователя, лица, производящего дознание, или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В перечисленных случаях военнослужащие несут административную ответственность на общих основаниях, за исключением:

- административный штраф не может применяться к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы. Указанное исключение не касается офицеров;

- административный арест не может быть применен ко всем категориям военнослужащих;

- административное выдворение за пределы Российской Федерации не может применяться к военнослужащим - иностранным гражданам;

В случае, когда административное правонарушение совершено военнослужащим, за исключением вышеперечисленных случаев, когда за такое административное правонарушение это лицо несет административную ответственность на общих основаниях, производство по делу об административном правонарушении после выяснения всех обстоятельств совершения административного правонарушения подлежит прекращению для привлечения указанного лица к дисциплинарной ответственности.





19 военная прокуратура, войсковая часть 56680

Автор: Владимирская служба новостей