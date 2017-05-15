За незаконный оборот наркотиков перед судом предстанет подросток

В Меленковском районе за незаконный оборот наркотиков перед судом предстанет подросток. По версии следствия, с июня 2015 года 16-летний молодой человек приобретал наркотические смеси, содержащие в составе марихуану, и употреблял вещество в присутствии своих знакомых. Кроме того, двоих приятелей он тоже склонил к потреблению наркотиков. Поймать подростка удалось в июле прошлого года.

Автор: Владимирская служба новостей