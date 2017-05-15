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Новости
15.05.2017 12:43

В ДТП пострадали 5 человек, в том числе 3-летний ребенок
В ДТП пострадали пятеро человек, в том числе трехлетний ребенок. Авария произошла накануне в Киржачском районе. По данным пресс-службы регионального Управления МЧС, на трассе Кольчугино-Киржач лоб в лоб столкнулись две иномарки: «Ниссан Кашкай» и «Хендай Солярис». Пострадали пятеро человек. В «Хендае» травмы получили водитель и двое пассажиров, среди которых был трехлетний малыш. А в «Ниссане» были травмированы  водитель и пассажир. В основном у пострадавших — переломы, ушибы, резаные раны. Все они были доставлены в больницу. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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