Предприятия-должники могут остаться без света

Ситуация с долгами за электроэнергию во Владимирской области может привести к тому, что ряд предприятий может остаться без света на всё лето. Так, долг коммунальных предприятий перед «Владимирэнергосбытом» за отопительный период составляет около 462 млн рублей. В числе должников «Александровские коммунальные системы») - их долг за электроэнергию более 80 млн рублей, Струнинское ОАО «СТВК» накопило долг в 30 млн рублей, МУП «Тепловые сети» Муромского района должны 24,7 млн рублей, УМП Ковровского района «Нерехта-Жилсервис» - долг в размере 21 млн рублей.

С окончанием отопительного периода «Владимирэнергосбыт» планирует ограничить режим потребления электроэнергии в отношении потребителей, поставляющих тепловую энергию.

«Не отстают» от организаций тепловой сферы и предприятия, поставляющие холодную воду в дома граждан, в учреждения и на предприятия области. На сегодня задолженность данных потребителей составляет 343 млн рублей. В «передовиках»-неплательщиках МУП «Водоканал» (г. Муром) с задолженностью более 81,77 млн рублей, ООО «ВодКанал» (г. Карабаново) с долгом свыше 26,7 млн рублей.

Не уменьшил свою задолженность за отопительный период и федеральный бюджет. Структуры МВД, колонии, воинские части на сегодняшний день должны ПАО «Владимирэнергосбыт» 62 млн рублей.

Длительное время не гасят долги промышленные предприятия, отключение которых невозможно из-за субабонентов, находящихся на прямых расчетах с «Владимирэнергосбытом» и являющихся добросовестными потребителями. Среди них ООО «Зона регулируемого развития ВТЗ», ОАО «Завод Автоприбор», ООО «Камешковотепло» (ООО «Детская одежда»).

Автор: Владимирская служба новостей