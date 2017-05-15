Культурная программа Экономического форума

На этой неделе, с 19 по 21 мая, в 33 регионе пройдет V межрегиональный экономический форум. Помимо деловой программы, запланировано и много культурных мероприятий. Своеобразной концертной заставкой станет презентация города Мурома, который в этом году в 10-й раз станет центром проведения Всероссийского Дня семьи, любви и верности. Театрализованная постановка состоится на главной сцене форума перед зданием областной администрации. На этой же площадке все три дня форума каждый вечер будут организованы открытые кинопоказы. Впервые будут показаны фильмы «Сердце древнего Ополья» - о Юрьеве-Польском и «Вот такой он, Суздаль», снятый специально к 1000-летию города-музея. Кроме того, состоятся показы известных картин, снятых в Суздале, - «Женитьба Бальзаминова», «Метель» и «Финист Ясный сокол».

Областная библиотека для детей и молодёжи совместно с Владимирским драмтеатром и студией танца «Не ангелы» организуют театрализованное представление в поддержку чтения в рамках акции «Читать – это круто!». 21 мая в 15-30 на Театральной площади Владимира состоится флешмоб, на который приглашаются все желающие со своими любимыми книгами. Видеоролик об этом мероприятии «уйдёт в народ» через интернет.

Также 20 и 21 мая будут презентованы две новые туристические программы, посвящённые Суздалю: «Ночной Суздаль» и «Бродилка гастрономическая», которая предложит всем желающим вкусности не только для тела, но и для ума», - рассказал вице-президент Ассоциации малых туристических городов Игорь Кехтер.

Стоит отметить, что на форум по приглашению губернатора вновь приедет французская певица Кристель Лури. Ее выступление состоится во Владимире, Муроме и Доброграде.

Автор: Владимирская служба новостей