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Новости
15.05.2017 11:52

Во Владимирской области вода опасна для здоровья
В десяти регионах России питьевая вода опасна для здоровья. В их числе Владимирская, Архангельская, Астраханская области, Алтайский край и Адыгея. За год хуже стала ситуация в Сибири, Хакасии и Иркутской области. Данные Росстата публикует газета «Известия». Эксперты напоминают, что загрязненная вода является переносчиком холеры, дизентерии, тифа и полиомиелита. Однако, если оценивать девятилетний период, то в целом по стране ситуация с доступностью безопасной питьевой воды улучшилась на 5%.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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