Во Владимирской области вода опасна для здоровья

В десяти регионах России питьевая вода опасна для здоровья. В их числе Владимирская, Архангельская, Астраханская области, Алтайский край и Адыгея. За год хуже стала ситуация в Сибири, Хакасии и Иркутской области. Данные Росстата публикует газета «Известия». Эксперты напоминают, что загрязненная вода является переносчиком холеры, дизентерии, тифа и полиомиелита. Однако, если оценивать девятилетний период, то в целом по стране ситуация с доступностью безопасной питьевой воды улучшилась на 5%.

Автор: Владимирская служба новостей