ЗАО «Кольчугцветмет» вошло в состав кольчугинского «Электрокабеля»

Кольчугинский завод по обработке цветных металлов (ЗАО «Кольчугцветмет», КЦМ) вошел в состав АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (ЭКЗ). 4 мая 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности КЦМ «путем реорганизации в форме присоединения».

Таким образом, управлять активами металлургического предприятия будет «Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА), в структуру которого входит «Электрокабель».

Решение о реструктуризации бизнеса в Кольчугино принято собственником заводов – Уральской горно-металлургической компанией. Ситуация на российском рынке ОЦМ не позволяет полностью сохранить производство проката во Владимирской области. Кабельная отрасль, наоборот, имеет большой потенциал, именно поэтому в УГМК решили сосредоточиться на расширении производства кабельно-проводниковой продукции. Также акцент будет сделан на развитии цеха товаров народного потребления, который выпускает уникальную посуду из меди и сплавов на ее основе.

Сейчас прорабатывается вопрос реконструкции площадки объединенного предприятия. Часть старых цехов КЦМ планируется снести, и на их месте создать новые современные производственные участки. Не задействованное в технологических процессах оборудование будет перемещено на другие металлургические предприятия УГМК.

В течение нескольких лет в техперевооружение кабельного производства в Кольчугино будет вложено около 1 миллиарда рублей. Средства в частности будут направлены на расширение производства безгалогенных кабелей, кабелей управления, модернизацию фильерного участка. К настоящему моменту проведены торги на поставку дорогостоящего комплекса оборудования для контроля изготовления волок. Ранее предприятие приобрело лазерную установку для сверления фильер.

Начавшаяся глобальная модернизация уже позволила ЭКЗ активнее осваивать выпуск современных видов кабелей и проводов и повысить конкурентоспособность продукции, в том числе для Минобороны РФ, Росэнергоатома, Россетей и др.

В момент официального объединения ЭКЗ и КЦМ все работники металлургического производства были автоматически переведены на «Электрокабель». До этого, на протяжении полугода, для них было организовано обучение кабельным специальностям в заводских цехах и в Техническом университете УГМК.





«Увеличение объемов производства кабельно-проводниковой продукции требует дополнительных рабочих рук. Часть работников КЦМ освоила новые специальности, часть осталась на своих местах. На тех и других распространяются все социальные гарантии ЭКЗ, включая выплату премий, льготы на санаторно-курортное лечение, детский отдых и т.д.», - пояснил генеральный директор «Холдинга Кабельный Альянс» Аркадий Рудой.

Автор: Владимирская служба новостей