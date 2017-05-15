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Новости
15.05.2017 08:27

Во Владимирской области пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Во Владимирской области пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Цель акции  – информирование людей об опасном недуге, популяризация профилактики СПИДа и преодоление дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Также будет организована работа передвижных кабинетов по бесплатному добровольному и анонимному тестированию на вирус иммунодефицита человека.  В течение ближайших четырех дней во Владимире, на площадке Центрального парка культуры и отдыха, пройдет чемпионат города по мини-футболу под эгидой всероссийской акции, а завтра во Владимирском авиамеханическом комплексе будет организована лекция для студентов на тему профилактики ВИЧ и ведения здорового образа жизни. В этот день там же каждый желающий сможет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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