Во Владимирской области пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Во Владимирской области пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Цель акции – информирование людей об опасном недуге, популяризация профилактики СПИДа и преодоление дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Также будет организована работа передвижных кабинетов по бесплатному добровольному и анонимному тестированию на вирус иммунодефицита человека. В течение ближайших четырех дней во Владимире, на площадке Центрального парка культуры и отдыха, пройдет чемпионат города по мини-футболу под эгидой всероссийской акции, а завтра во Владимирском авиамеханическом комплексе будет организована лекция для студентов на тему профилактики ВИЧ и ведения здорового образа жизни. В этот день там же каждый желающий сможет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ.

Автор: Владимирская служба новостей