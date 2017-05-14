В Коврове пожарные спасли четырех человек

В Коврове пожарные спасли четырех человек из горящего дом и еще 15 эвакуировали. Об этом сообщает Главное Управление МЧС по региону. Сообщение о пожаре в трехэтажном доме по улице Лопатина поступило спасателям днем в пятницу. Горела квартира на третьем этаже. Пожарные сняли при помощи лестницы с окна горящей квартиры мужчину, еще трех человек вывели из соседних задымленных квартир. Две женщины пострадали, их доставили в больницу. Причина возгорания устанавливается.

Автор: Владимирская служба новостей