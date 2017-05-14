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Новости
14.05.2017 13:23

В Коврове пожарные спасли четырех человек
В Коврове пожарные спасли четырех человек из горящего дом и еще 15 эвакуировали. Об этом сообщает Главное Управление МЧС по региону. Сообщение о пожаре в трехэтажном доме по улице Лопатина поступило спасателям днем в пятницу. Горела квартира на третьем этаже. Пожарные сняли при помощи лестницы с окна горящей квартиры мужчину, еще трех человек вывели из соседних задымленных квартир. Две женщины пострадали, их доставили в больницу. Причина возгорания устанавливается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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