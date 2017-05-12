Электроснабжение потребителей восстановлено

Электроснабжение потребителей, нарушенное ночным снегопадом, восстановлено.

Напомним, что ночью 12 мая мокрый снег, выпавший в ряде районов Владимирской области, стал причиной отключения распределительных сетей 6-10 киловольт.

На места повреждений были незамедлительно выдвинуты бригады энергетиков «Владимирэнерго», которые в течение дня оперативно устраняли последствия снегопада. Всего в восстановительных работах было занято 50 бригад в количестве 198 человек и 60 единиц техники. Для запитывания социально-значимых объектов применялись резервные источники электроснабжения. К 15 часам электроснабжение потребителей, нарушенное ночной непогодой, было полностью восстановлено.

В связи с нестабильными погодными условиями филиал «Владимирэнерго» переведён на особый режим работы. Деятельность по восстановлению электроснабжения контролирует оперативный Штаб «Владимирэнерго» из числа руководителей предприятия. Налажено информационное взаимодействие с подразделениями МЧС, Росгидромета и муниципальными образованиями.

Автор: Владимирская служба новостей