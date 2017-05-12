"Территория смыслов на Клязьме" приглашает участников
С 27 июня по 29 августа во Владимирской области вновь пройдет Всероссийский образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме".
27 июня-3 июля - Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ;
5-11 июля - Молодые специалисты в области развития ИТ и смежных отраслей;
13-19 июля - Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса;
21-27 июля - Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов;
29 июля-4 августа - Молодые парламентарии и политические лидеры;
6-12 августа - Молодые политологи и социологи;
14-20 августа - Молодые специалисты транспортной отрасли.
Образовательная программа форума предусматривает проведение лекций и встреч с крупнейшими экспертами по профилям смен, мозговые штурмы, тренинги, решение кейсов, реализацию командных проектов. Традиционно в рамках форума проходит этап Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Регистрация на смены форума "Территория смыслов на Клязьме" осуществляется через АИС "Молодежь России" и завершается за две недели до начала смены.
ОЧНЫЙ ОТБОР пройдет 20 мая с 9.00 до 16.00 в Молодежном шатре в рамках Владимирского экономического форума (Октябрьский пр-т, 21)
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