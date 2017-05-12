"Территория смыслов на Клязьме" приглашает участников

С 27 июня по 29 августа во Владимирской области вновь пройдет Всероссийский образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме".





27 июня-3 июля - Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ;

5-11 июля - Молодые специалисты в области развития ИТ и смежных отраслей;

13-19 июля - Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса;

21-27 июля - Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов;

29 июля-4 августа - Молодые парламентарии и политические лидеры;

6-12 августа - Молодые политологи и социологи;

14-20 августа - Молодые специалисты транспортной отрасли.





Образовательная программа форума предусматривает проведение лекций и встреч с крупнейшими экспертами по профилям смен, мозговые штурмы, тренинги, решение кейсов, реализацию командных проектов. Традиционно в рамках форума проходит этап Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Регистрация на смены форума "Территория смыслов на Клязьме" осуществляется через АИС "Молодежь России" и завершается за две недели до начала смены.

ОЧНЫЙ ОТБОР пройдет 20 мая с 9.00 до 16.00 в Молодежном шатре в рамках Владимирского экономического форума (Октябрьский пр-т, 21)

При себе нужно иметь паспорт.

Автор: Владимирская служба новостей