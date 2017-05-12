Водитель утонувшей "Нивы" покончил с собой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводятся доследственные проверки по фактам схода «Нива» в реку Клязьма в Вязниковском районе и смерти водителя машины. По данным следствия, 9 мая жители Вязников навестили родных, а затем решили поехать на пикник в район деревни Войново. Компания из пяти человек распивала спиртные напитки, в том числе 57-летний местный житель, управлявший своим автомобилем «Нива». Вечером того же дня друзья решили проехать на пляж на берег Клязьмы, расположенный примерно в трех километрах от деревни Войново. По пути следования водитель решил продемонстрировать знакомым способности своего внедорожника, левой стороной машины начал двигаться по воде на расстоянии около одного метра от берега и в определенный момент почувствовал, что в ситуации не справляется сцепление, машину развернуло и стало заносить течением. Мужчина пытался выруливать, но транспортное средство начало погружаться в воду. В салоне возникла паника, трое пассажиров практически сразу же выбрались на берег, выбраться из «Нивы» смог и водитель, который обнаружив отсутствие своей супруги, попытался самостоятельно отыскать ее в воде, но эти меры не принесли никакого результата. Мужчина дошел до деревни, приятель, узнав о случившемся, довез его до дома в Вязники.

Внедорожник извлекли из воды, до настоящего времени силами МЧС продолжаются мероприятия по поиску 55-летней супруги водителя «Нивы», которая официально числится без вести пропавшей.

При установлении обстоятельств произошедшего правоохранительные органы получили объяснения 57-летнего жителя Вязников, управлявшего автомобилем, случившееся, в котором он винил себя, для него стало сильнейшим психологическим стрессом.

Днем 11 мая тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на территории приусадебного участка его дома в городе Вязники. Умерший работал на муниципальном предприятии, увлекался охотой и на законных основаниях дома хранил ружье.

Следствием совместно с сотрудниками МЧС и МВД проводится комплекс действий, направленных на детальное установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Автор: Владимирская служба новостей